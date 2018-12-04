Рынки акций Китая и Гонконга выросли, но оптимизм вокруг торгового перемирия ослаб

Китайский фондовый рынок завершил торги вторника в небольшом плюсе после резкого ралли в предыдущую сессию, вызванного перемирием в торговой войне КНР и США, поскольку инвесторы признали, что отношения двух стран остаются напряженными, а экономика Китая по-прежнему испытывает понижательное давление.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,4 процента до 2.665,96 пункта.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 0,2 процента, закрывшись на отметке 3.267,71 пункта, при этом субиндекс финансового сектора вырос на 0,04 процента, потребительский сектор прибавил 0,1 процента, сектор недвижимости снизился на 2,03 процента, а сектор здравоохранения вырос на 0,9 процента.

Китай и США в субботу заключили торговое перемирие по итогам переговоров между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине, договорившись в течение 90 дней попытаться уладить существующие разногласия.

Аналитики брокерской компании Zhongtai International отмечают, однако, что “требования США к Китаю на самом деле не изменились”, а оптимизм на китайском фондовом рынке разожгли сообщения местных СМИ. Кроме того, “макроданные показывают, что экономика Китая по-прежнему испытывает понижательное давление”, говорят аналитики.

Фондовый рынок Гонконга также слегка подрос во вторник, но воодушевление, связанное с перемирием в торговой войне КНР и США, ослабло, и инвесторы переключили внимание на экономические показатели.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,3 процента до 27.260,44 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,2 процента и закрылся на отметке 10.907,54 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 0,4 процента, тогда как сектор информационных технологий повысился на 0,47 процента, финансовый сектор прибавил 0,44 процента, а сектор недвижимости снизился на 0,37 процента.