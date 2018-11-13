Рынки акций Китая закрылись ростом в надежде на новые переговоры с США

Китайский фондовый рынок закрылся ростом вторую сессию подряд во вторник на фоне ожиданий дальнейших мер поддержки, намеков на новые переговоры о торговле между Пекином и Вашингтоном и роста бумаг потребительского сектора.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,9 процента, а индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 1,01 процента.

Субиндекс финансового сектора набрал 0,9 процента, сектор недвижимости - 0,8 процента, а субиндекс сектора здравоохранения - 1 процент.

Более мелкий индекс Шэньчжэня вырос на 1,6 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite - на 1,7 процента.

Газета South China Morning Post со ссылкой на источники в Китае и США сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ может посетить Вашингтон, чтобы подготовить почву для встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

В лидеры роста вышел потребительский сектор. Субиндекс сектора, в который входят акции производителей товаров массового потребления, повысился на 2,6 процента. Сектор второстепенных товаров и услуг вырос на 1,5 процента.

Рынок акций Гонконга закрыл торги вторника на положительной территории на фоне разговоров о подготовке Пекина и Вашингтона к новым переговорам о торговле.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,6 процента, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,4 процента.