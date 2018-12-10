Акции Китая, Гонконга снизились из-за слабых экономических данных, ареста топ-менеджера Huawei

Китайский фондовый рынок закрыл торги понедельника снижением, поскольку разочаровывающие данные о торговле и инфляции за ноябрь усилили беспокойство о замедлении роста экономики, в то время как арест топ-менеджера Huawei заставил рынок опасаться обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,8 процента до 2.584,58 пункта, а индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 1,2 процента до 3.144,76 пункта.

Субиндекс финансового сектора снизился на 1,2 процента, потребительский сектор - на 1,5 процента, сектор недвижимости - на 1,7 процента, а сектор здравоохранения - на 1,9 процента.

Китайские экспорт и импорт существенно не дотянули до прогнозов в ноябре, что говорит об ослаблении глобального и внутреннего спроса и указывает на возможность введения властями дополнительных мер поддержки экономики.

Главный финансовый директор и дочь основателя Huawei Technologies Co Ltd Мэн Ванчжоу пытается добиться своего освобождения под залог после задержания 1 декабря в Ванкувере по запросу США. Ее арест вызвал беспокойство о возможных ответных мерах в отношении топ-менеджеров американских компаний в Китае.

Акции поставщиков Huawei продолжили снижение на фоне тревог об аресте Мэн: бумаги BYD Electronic International Co Ltd подешевели на 3,2 процента, а O-Film Tech - на 4,1 процента.

Рынок акций Гонконга закрыл в минусе четвертые торги подряд в понедельник под давлением не оправдавших ожидания китайских данных и беспокойства о последствиях задержания Мэн для торгового перемирия Китая и США.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,2 процента до 25.752,38 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,9 процента, закрывшись на отметке 10.273,20 пункта.