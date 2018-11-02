Акции Китая, Гонконга уверенно выросли за счет надежд на разрешение торгового спора США и КНР

Китайские и гонконгские акции резко выросли в пятницу после сообщения, что президент США Дональд Трамп хочет заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 вырос на 3,6 процента до 3.290,25 пункта, индекс Shanghai Composite - на 2,7 процента до 2.676,48 пункта.

С начала недели CSI300 прибавил 3,67 процента, Shanghai Composite - 3 процента.

Потребсектор CSI300 прибавил 6,2 процента, финансовый субиндекс вырос на 2,7 процента, индекс недвижимости - на 0,4 процента, субиндекс здравоохранения - на 5,3 процента.

Индекс ChiNext Composite, отслеживающий динамику акций стартапов, прибавил 4,8 процента.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Трамп хочет достичь торгового соглашения с Китаем на саммите G20 и поручил чиновникам начать прорабатывать возможные условия.

В четверг Трамп и Си выразили оптимизм относительно разрешения торговых противоречий в преддверии встречи в конце ноября в Аргентине.

Основной индекс Гонконга Hang Seng прибавил 4,2 процента до 26.486,35 пункта, показав максимальный с декабря 2011 года однодневный подъем. С начала недели индекс вырос на 7,2 процента - максимально с апреля 2015 года.

Индекс China Enterprises в пятницу прибавил 4 процента до 10.687,77 пункта.