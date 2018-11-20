Рынок акций Китая снизился максимально за 3 недели, Гонконг закрыл торги в минусе

Китайский фондовый рынок во вторник показал рекордное за три недели однодневное снижение во главе с акциями финансовых и технологических компаний, следуя за динамикой других азиатских бирж, которые упали на фоне потерь на Уолл-стрит и усиливающегося беспокойства о росте экономики.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 2,3 процента до 3.218,41 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 2,1 процента до 2.645,85 пункта. Индекс стартапов ChiNext просел на 2,8 процента.

Финансовый и технологический секторы снизились на 2,4 и 3,4 процента соответственно.

Китайские инвесторы также распродавали акции представителей индустрии развлечений, медиакомпаний и компьютерного сектора второй день подряд из-за беспокойства, что новые требования регуляторов и замедление роста экономики может обернуться для этих фирм масштабными списаниями.

Основной индекс фондовой биржи Гонконга снизился примерно на 2 процента по итогам сессии вторника, поскольку распродажа акций технологических компаний США привела к существенным потерям на Уолл-стрит и азиатских биржах, ударив по технологическому сектору индекса Hang Seng.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 2,0 процента до 25.840,34 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,6 процента, опустившись до 10.466,11 пункта.

Индекс технологического сектора опустился на 2,4 процента, показав наибольшее снижение среди секторов. Акции финансовых компаний также понесли существенные потери, подешевев примерно на 2 процента.