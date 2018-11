Биржи Китая и Гонконга закрылись ростом, в фокусе - встреча Трампа и Си

Китайский фондовый рынок вырос в пятницу, несмотря на осторожность инвесторов в преддверии встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, повысился на 1,12 процента до 3.172,69 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,81 процента, закрывшись на отметке 2.588,19 пункта.

Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу на этой неделе сказал, что американский лидер открыт для сделки с Китаем во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, но также готов повысить пошлины на импорт китайских товаров, если переговоры не приведут к прорыву.

Субиндекс CSI300, отслеживающий динамику акций компаний, занимающихся операциями с ценными бумагами, поднялся на 1,6 процента. Сельскохозяйственный сектор вырос на 1,4 процента благодаря сообщению о планируемых правительством закупках свинины в резервы для оказания поддержки фермерам, чье поголовье скота пострадало от эпидемии африканской чумы свиней.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Jiangsu Sunrain Solar Energy Co Ltd, BanBao Co Ltd и SEC Electric Machinery Co, прибавившие примерно 10 процентов.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Jinzhou Jixiang Moly Co Ltd, Ginwa Enterprise Group Inc и Guangxi Radio and Television Information Network Corp Ltd, которые упали на 9,6-10,0 процента.

Биржа Гонконга завершила сессию пятницы в плюсе благодаря подъему энергетического сектора за счет роста цен на нефть.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,2 процента, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге - на 0,4 процента, закрывшись на отметке 10.621,74 пункта.