Рынок акций Китая закрылся в минусе, акции Гонконга выросли

Китайские фондовые индексы растеряли набранное преимущество, завершив торги понедельника в минусе, в то время как инвесторы оценивали совокупное воздействие рисков, связанных с предстоящими торговыми переговорами США и Китая, ростом китайской экономики и мировыми ценами на нефть.

Вопреки общей динамике рынка, акции финансового сектора укрепили позиции, оказав поддержу основным индексам.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1 процента до 2.575,81 пункта.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, также потерял 0,1 процента, закрывшись на отметке 3.141,24 пункта. Оба индекса торговались на положительной территории в начале торгов, но завершили третью сессию подряд с потерями.

Субиндекс сектора производителей товаров массового потребления CSI300 опустился на 0,6 процента, тогда как сектор второстепенных товаров и услуг и сектор здравоохранения потеряли по 0,3 процента.

По словам аналитиков, снижение рынка стало продолжением пятничного падения, вызванного неопределенностью в преддверии встречи лидеров США и Китая и обвалом цен на нефть.

Субиндекс энергетического сектора CSI300 опустился на 1 процент.

Субиндекс финансового сектора CSI300 поднялся на 0,34 процента, а сектор недвижимости прибавил 0,7 процента.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги в плюсе, несмотря на снижение индексов в Китае, на фоне ожиданий замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Это содействовало подъему секторов, чувствительных к повышению ставок, таких как финансовый сектор и сектор недвижимости.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,73 процента до 26.376,18 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,28 процента и закрылся на отметке 10.521,53 пункта.

Субиндекс финансового сектора вырос на 1,6 процента, а сектор недвижимости подскочил почти на 2 процента.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, снизился на 0,1 процента на фоне падения цен на нефть.