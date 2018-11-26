Последнее обновление: 26.11.2018 15:31

Рынок акций Китая закрылся в минусе, акции Гонконга выросли

Китайские фондовые индексы растеряли набранное преимущество, завершив торги понедельника в минусе, в то время как инвесторы оценивали совокупное воздействие рисков, связанных с предстоящими торговыми переговорами США и Китая, ростом китайской экономики и мировыми ценами на нефть.

Вопреки общей динамике рынка, акции финансового сектора укрепили позиции, оказав поддержу основным индексам.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1 процента до 2.575,81 пункта.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, также потерял 0,1 процента, закрывшись на отметке 3.141,24 пункта. Оба индекса торговались на положительной территории в начале торгов, но завершили третью сессию подряд с потерями.

Субиндекс сектора производителей товаров массового потребления CSI300 опустился на 0,6 процента, тогда как сектор второстепенных товаров и услуг и сектор здравоохранения потеряли по 0,3 процента.

По словам аналитиков, снижение рынка стало продолжением пятничного падения, вызванного неопределенностью в преддверии встречи лидеров США и Китая и обвалом цен на нефть.

Субиндекс энергетического сектора CSI300 опустился на 1 процент.

Субиндекс финансового сектора CSI300 поднялся на 0,34 процента, а сектор недвижимости прибавил 0,7 процента.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги в плюсе, несмотря на снижение индексов в Китае, на фоне ожиданий замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Это содействовало подъему секторов, чувствительных к повышению ставок, таких как финансовый сектор и сектор недвижимости.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,73 процента до 26.376,18 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,28 процента и закрылся на отметке 10.521,53 пункта.

Субиндекс финансового сектора вырос на 1,6 процента, а сектор недвижимости подскочил почти на 2 процента.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, снизился на 0,1 процента на фоне падения цен на нефть.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование