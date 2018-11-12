Последнее обновление: 12.11.2018 14:33

Рынки акций Китая и Гонконга завершили торги в плюсе

Китайский фондовый рынок завершил торги понедельника в плюсе, прервав пятидневную череду снижений, после сообщения регулятора о намерении облегчить компаниям процедуру обратного выкупа акций.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,2 процента до 2.630,52 пункта. Столько же прибавил и индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, который закрылся на отметке 3.205,14 пункта. Предыдущие пять сессий рынок завершал на отрицательной территории.

Субиндекс финансового сектора вырос на 0,6 процента, потребительский сектор снизился на 0,4 процента, сектор недвижимости прибавил 1,5 процента, а сектор здравоохранения подрос на 1,2 процента.

Индекс стартапов ChiNext Composite поднялся на 3,5 процента, а более мелкий индекс Шэньчжэня прибавил 2,5 процента. Субиндекс сектора информационных технологий CSI300 подскочил более чем на 4 процента.

Акции технологического сектора и компаний с малой капитализацией существенно выросли после того, как Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая сообщила в пятницу, что упростит процедуру обратного выкупа акций для зарегистрированных на бирже компаний.

Фондовый рынок Гонконга также немного повысился по итогам торгов понедельника, но не получил поддержки от ралли в акциях технологического сектора Китая на фоне осторожности инвесторов в ожидании публикации отчетов крупнейших компаний.

Как индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng, так и индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавили по 0,1 процента к закрытию.

Большинство субиндексов почти не изменились. Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, подрос на 0,4 процента, финансовый сектор также прибавил 0,4 процента, а сектор недвижимости снизился на 0,02 процента.

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