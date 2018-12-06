Рынки акций Китая, Гонконга снизились после новостей об аресте дочери основателя Huawei

Основные индексы фондовых рынков Китая и Гонконга снизились по итогам торгов четверга под давлением технологического сектора после новостей об аресте главного финансового директора технологического гиганта Huawei.

Дочь основателя Huawei Мэн Ванчжоу, которая также является главным финансовым директором компании, была арестована в Канаде и ожидает экстрадиции в США, что подрывает надежды на ослабление напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина и давит на мировые фондовые рынки.

Арест связан с нарушением американских санкций, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Новости спровоцировали падение акций технологического сектора и поставщиков оборудования.

Субиндекс акций IT-компаний в составе индекса CSI300 снизился на 3,4 процента. Более широкий индекс CSI IT опустился на 3 процента, в то время как индекс акций телекоммуникационных компаний потерял 4,5 процента.

Гонконгский индекс акций производителей технологического оборудования потерял 3,5 процента, а субиндекс акций технологических компаний снизился на 4,4 процента.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,7 процента до 2.605,18 пункта, а индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 2,2 процента до 3.181,67 пункта.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял 2,47 процента, опустившись до 26.156,38 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, снизился на 2,57 процента до 10.480,72 пункта.