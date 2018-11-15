Последнее обновление: 15.11.2018 12:13

S&P 500 снизился пятую сессию подряд под давлением финсектора

Американский фондовый рынок снизился в среду, при этом индекс S&P 500 завершил в минусе пятую сессию подряд на фоне падения акций финансового сектора из-за беспокойства об ужесточении регулирования в отрасли с переходом Палаты представителей США под контроль Демократической партии.

Финансовый сектор снизился после того, как демократ Максин Уотерс, которая, как ожидается, возглавит Комитет по финансовым услугам Палаты представителей, дала понять, что намерена продвигать более строгие правила в отрасли. Уотерс сказала, что обеспокоена усилиями ФРС снизить требования к капиталу и ликвидности банков и хочет, чтобы центробанк вел активную работу по контролю над крупными банками.

Индекс финансового сектора опустился на 1,4 процента и понес наибольшие потери в процентном выражении среди отраслевых индексов S&P 500. Банковский индекс S&P 500 потерял 1,7 процента.

Технологический сектор также продолжил наблюдавшееся в последние дни падение на фоне снижения акций Apple Inc пятую сессию подряд из-за беспокойства о продажах смартфонов iPhone.

Падение акций Apple на 2,8 процента толкнуло индекс технологического сектора вниз на 1,3 процента.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 0,81 процента до 25.080,5 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,76 процента до 2.701,58 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 0,9 процента, снизившись до 7.136,39 пункта.

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