Уолл-стрит закрылась снижением из-за ритейлеров, энергосектора

Американский фондовый рынок переживал распродажу второй день подряд во вторник: энергетический сектор снизился из-за падения цен на нефть, в то время как акции ритейлеров, в том числе Target и Kohl’s, подешевели на фоне пессимистичных результатов и прогнозов, усилив беспокойство о росте экономики.

Индекс Nasdaq закрылся на минимуме более семи месяцев, тогда как S&P 500 и Dow завершили торги на минимальных отметках с конца октября.

Бумаги Apple продолжили снижение во вторник, упав на 4,8 процента до минимума с начала мая.

Акции Target Corp подешевели на 10,5 процента, так как прибыль ритейлера в третьем квартале не оправдала ожиданий аналитиков.

Бумаги Kohl’s Corp снизились на 9,2 процента, поскольку прогноз годовой прибыли компании не дотянул до ожиданий экспертов.

Индекс энергетического сектора S&P опустился на 3,3 процента, показав наибольшее снижение среди секторов. Фьючерсы на американский сорт нефти WTI завершили торги снижением на 6,6 процента на фоне беспокойства о росте мировых поставок. Индекс акций ритейлеров сбавил 2,7 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 2,21 процента до 24.465,64 пункта, индекс S&P 500 - на 1,82 процента до 2.641,89 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,7 процента до 6.908,82 пункта.

Акции Lowe’s Cos Inc подешевели на 5,7 процента, так как компания сообщила о дальнейших планах реструктуризации на фоне не оправдавших ожидания продаж.