Уолл-стрит выросла за счет надежд на урегулирование торгового спора США и Китая

Уолл-стрит закрыла торги четверга ростом на фоне надежды на то, что США и Китай смогут урегулировать торговые противоречия, после сообщения о том, что Вашингтон пока не будет вводить новые пошлины на импорт продукции из КНР.

Газета Financial Times сообщила, что представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сказал топ-менеджерам промышленных компаний, что Вашингтон отложил введение нового раунда пошлин на товары из Китая. Позднее представитель Лайтхайзера опроверг это сообщение.

Индекс S&P 500 вырос на 1,06 процента до 2.730,2 пункта, прервав пятидневное снижение. Акции Apple Inc подорожали на 2,5 процента, способствовав аналогичному подъему технологического сектора, который стал лидером роста среди основных секторов S&P 500.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,83 процента до 25.289,27 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 1,72 процента до 7.259,03 пункта.

Бумаги Cisco Systems Inc выросли на 5,5 процента, поскольку производитель сетевого оборудования отчитался о квартальных выручке и прибыли, превысивших ожидания аналитиков.

Акции оператора торговых центров Dillard’s Inc упали на 14,8 процента, так как прибыль компании в третьем квартале не дотянула до прогнозов. Ритейлер J.C. Penney Co Inc отчитался о сопоставимых продажах, которые также не оправдали ожиданий аналитиков. Однако акции компании закрыли торги ростом на 11,5 процента, поскольку ее генеральный директор сообщил о намерении получить прибыль.