Уолл-стрит упала вслед за Apple, акциями интернет-компаний

Уолл-стрит завершила торги понедельника в минусе, при этом индекс Nasdaq потерял 3 процента на фоне падения акций Apple, интернет-компаний и других технологических бумаг.

Противоречивые сигналы о возможном урегулировании торгового спора США и Китая усилили осторожность участников торгов.

Акции Apple Inc подешевели на 4,0 процента после сообщения газеты The Wall Street Journal о том, что компания сократила объем заказов на производство всех трех моделей iPhone, представленных в сентябре.

Индекс технологического сектора S&P 500 упал на 3,8 процента, продемонстрировав максимальное снижение среди отраслевых индексов.

Другие лидеры рынка, включая бумаги так называемой группы FANG, также существенно подешевели. Акции Facebook потеряли в цене 5,7 процента, Amazon.com - 5,1 процента, Netflix - 5,5 процента, а Alphabet - 3,8 процента.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones снизился на 1,56 процента до 25.017,44 пункта, индекс S&P 500 опустился на 1,66 процента до 2.690,73 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 3,03 процента, снизившись до 7.028,48 пункта.

Лидеры стран АТЭС в минувшие выходные не смогли согласовать коммюнике по итогам саммита, проходившего в Папуа-Новой Гвинее, на фоне глубоких противоречий между США и Китаем в отношении торговли и инвестиций.

Вице-президент США Майк Пенс сказал в субботу, что американские пошлины на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не изменит свое поведение, развеяв оптимизм рынка, вызванный комментариями президента США Дональда Трампа о торговых отношениях с Китаем.

Акции некоторых поставщиков Apple также пострадали, в том числе Lumentum Holdings Inc, Universal Display Corp, Cirrus Logic Inc и Skyworks Solutions Inc.

Филадельфийский индекс полупроводников, в который входят некоторые из поставщиков Apple, опустился на 3,9 процента, расширив потери предыдущей сессии.