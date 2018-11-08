Последнее обновление: 08.11.2018 11:02

Уолл-стрит закрылась существенным ростом после выборов в Конгресс США

Американский фондовый рынок вырос на 2 процента в среду во главе с акциями технологических компаний и сектором здравоохранения, поскольку инвесторы вздохнули с облегчением после промежуточных выборов в Конгресс.

По итогам голосования демократы получили контроль над Палатой представителей, а республиканцы укрепили позиции в Сенате.

Основными драйверами роста индекса S&P стали технологический сектор и сектор здравоохранения, набравшие по 2,9 процента. Сектор второстепенных товаров и услуг повысился на 3,1 процента на фоне подъема бумаг Amazon.com на 6,9 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 2,13 процента до 26.180,3 пункта, индекс S&P 500 - на 2,12 процента до 2.813,89 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,64 процента до 7.570,75 пункта.

Индекс CBOE, являющийся индикатором ожидаемой волатильности S&P 500 в краткосрочной перспективе, снизился на 3,55 пункта до 16,36, минимума около месяца.

ФРС в среду начала двухдневное заседание, однако участники рынка не ждут, что регулятор повысит ставки. Ожидается, что ФРС ужесточит политику в декабре.

Акции страховых компаний Humana Inc, Anthem Inc и UnitedHealth Group Inc подскочили до рекордных пиков, поскольку избиратели в трех штатах одобрили расширение программы Medicaid для малоимущих слоев населения.

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