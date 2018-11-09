Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились после заседания ФРС

Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на отрицательной территории в четверг после заседания Федрезерва и на фоне падения энергетического сектора вслед за снижением цен на нефть.

ФРС в четверг сохранила уровень ключевой процентной ставки и сообщила, что продолжающийся уверенный рост числа рабочих мест и расходов домашних хозяйств удерживает экономику на правильном курсе.

В то же время регулятор отметил, что инвестиции “немного замедлились по сравнению с быстрым ростом, отмечавшимся в текущем году”, что может оказать сдерживающее влияние на будущий экономический рост.

Индекс Dow Jones вырос на 0,04 процента до 26.191,22 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,25 процента до 2.806,83 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 0,53 процента, опустившись до 7.530,89 пункта.

Банковский индекс S&P вырос на 0,4 процента за счет роста доходности госбондов США после заседания ФРС.

Энергетический сектор снизился на 2,2 процента на фоне падения цен на нефть. Фьючерсы на американскую нефть WTI снизились более чем на 20 процентов с достигнутого 3 октября пика на фоне опасений вокруг глобального предложения, которое растет более быстрыми темпами, чем ожидали многие инвесторы.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что ведущий государственный исследовательский центр Саудовской Аравии изучает возможные последствия распада ОПЕК для нефтяного рынка.