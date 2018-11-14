Индексы S&P, Dow снизились из-за энергосектора, акций Boeing

Индексы Dow и S&P 500 завершили торги вторника на отрицательной территории на фоне снижения энергосектора и акций Boeing, перевесивших небольшой подъем техсектора и оптимизм в отношении потенциального прогресса торговых переговоров Китая и США.

Nasdaq закрылся без изменений, избежав снижения благодаря подъему технологических акций.

Энергосектор снизился на 2,4 процента на фоне падения цен на нефть на 7,1 процента - рекордного за два с половиной года.

Акции Boeing Co подешевели на 2,1 процента на фоне опасений, связанных с катастрофой лайнера 737 MAX в Индонезии в конце октября.

Напряженность в торговых отношениях США и Китая ослабла на фоне признаков продвижения переговоров двух стран после того, как глава Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу сказал, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на саммите G20 в конце ноября.

Индекс Dow Jones снизился на 0,4 процента до 25.286,49 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,15 процента до 2.722,18 пункта, в то время как индекс Nasdaq Composite не изменился, завершив торги на уровне 7.200,88 пункта.

S&P 500 достиг минимума на момент закрытия с 31 октября.

Акции General Electric подешевели на 7,8 процента после того, как конгломерат объявил о плане привлечь $4 миллиарда, ускорив продажу своей доли в нефтесервисной компании Baker Hughes.

Бумаги строительной Beazer Homes USA Inc подскочили на 30,6 процента после того, как компания отчиталась о превысившей прогнозы квартальной выручке и объявила о плане обратного выкупа акций стоимостью $50 миллионов.