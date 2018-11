Акции Apple и Goldman Sachs толкнули Уолл-стрит вниз

Основные индексы Уолл-стрит снизились в понедельник на фоне падения акций Apple Inc и Goldman Sachs Group Inc, оказавшего давление на технологический и финансовый секторы.

В результате снижения в понедельник все три индекса растеряли позиции, набранные в ходе кратковременного ралли после выборов в американский Конгресс 6 ноября.

Акции Apple подешевели на 5,0 процента, после того как несколько поставщиков компании, включая Lumentum Holdings Inc, чьи комплектущие используются в технологии Face ID в смартфонах iPhone, понизили свои прогнозы. Падение бумаг Apple препятствовало росту Nasdaq, включающего множество технологических компаний, он снизился более чем на 2 процента.

Акции Lumentum упали на 33,0 процента. Также снизились акции ряда производителей микросхем, поставляющих продукцию Apple, среди которых Cirrus Logic Inc, Qorvo Inc и Skyworks Solutions Inc. Филадельфийский индекс полупроводников потерял 4,4 процента.

Акции Goldman Sachs подешевели на 7,5 процента после того, как агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг заявил, что страна хочет получить полный возврат всех сборов, выплаченных банку за организацию многомиллиардных сделок для государственного фонда 1MDB, в отношении которого проводится расследование по подозрениям в коррупции и отмывании денег. Падение акций Goldman Sachs потянуло вниз индекс Dow, потерявший более 2 процентов.

Среди 11 основных секторов в составе S&P 500 наибольшие потери понесли финансы и технологии. Индекс технологического сектора опустился на 3,5 процента, а индекс финансового сектора – на 2,0 процента.

Энергетический сектор также ускорил снижение ближе к концу сессии на фоне падения цен на нефть.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 2,32 процента до 25.387,18 пункта, индекс S&P 500 опустился на 1,97 процента до 2.726,22 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 2,78 процента, снизившись до 7.200,87 пункта.