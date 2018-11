Акции Китая, Гонконга выросли на фоне надежд на торговые переговоры США и КНР

Китайский фондовый рынок вырос в четверг после того, как Пекин представил письменный ответ на торговые требования США, дав надежду на новые переговоры между странами, в то время как акции финансовых компаний и инвестиционных фондов поднялись благодаря мерам правительственной поддержки рынков.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,4 процента до 3.242,37 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повысился на 1,4 процента, закрывшись на отметке 2.668,17 пункта.

Китай представил письменный ответ на требования США о проведении широкомасштабных торговых реформ, что может способствовать активизации переговоров о завершении продолжительной торговой войны между двумя ведущими экономиками мира.

Акции расположенных в Хайнане компаний выросли после того, как правительство страны одобрило инициативы, направленные на содействие южным провинциям в рамках усилий для стимулирования экономики. Котировки угледобывающей Sundiro Holding и железорудной Hainan Mining подскочили на максимальные 10 процентов.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции China Hi-Tech Group Co Ltd, Ginwa Enterprise Group Inc и Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd, которые подорожали примерно на 10 процентов

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Shanghai Sunglow Packaging Technology Co Ltd Co Ltd, Nanjing Chixia Development Co Ltd и Harbin Gong Da High-Tech Enterprise Development Co Ltd, потерявшие 5,11-8,66 процента.

Гонконгские акции поднялись вслед за другими азиатскими биржами.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 1,8 процента до 26.103,34 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, укрепился на 1,42 процента, закрывшись на отметке 10.552,48 пункта.