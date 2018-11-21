Рынки акций Китая и Гонконга выросли, несмотря на распродажу на Уолл-стрит

Китайские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе, отыграв первоначальные потери, благодаря восстановлению акций девелоперских и фармацевтических компаний, которое компенсировало снижение бумаг энергетического сектора на фоне продолжившейся распродажи на Уолл-стрит и падения цен на нефть.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2 процента до 2.651,51 пункта.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 0,3 процента, закрывшись на отметке 3.226,49 пункта, при этом субиндекс финансового сектора поднялся на 0,21 процента, потребительский сектор - на 1,18 процента, сектор недвижимости - на 1,45 процента, а сектор здравоохранения - на 1,57 процента.

Фондовый рынок Гонконга также завершил торги ростом индексов благодаря существенному подъему акций технологических компаний, несмотря на распродажу на Уолл-стрит.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,5 процента до 25.971,47 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,19 процента и закрылся на отметке 10.486,07 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, снизился на 1,6 процента, тогда как сектор информационных технологий вырос на 2,47 процента, финансовый сектор прибавил 0,48 процента, а сектор недвижимости поднялся на 0,5 процента.