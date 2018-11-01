Рынок акций Китая вырос третий день подряд, Гонконг также в плюсе

Китайский фондовый рынок завершил третью сессию подряд в плюсе, после того как Политбюро, главный орган правящей Коммунистической партии Китая, объявил о мерах, направленных на поддержку рынков капитала и экономики.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,13 процента до 2.602,78 пункта. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил 0,74 процента, закрывшись на отметке 3.177,03 пункта.

Субиндекс финансового сектора CSI300 вырос на 0,12 процента, потребительский сектор - на 1,98 процента, сектор недвижимости - на 1,05 процента, а сектор здравоохранения - на 1 процент.

Политбюро заявило в среду об усилении “понижательного давления” на китайскую экономику и пообещало оказать поддержку бизнесу. Чиновники также обязались обеспечить здоровое развитие рынков капитала, согласно заявлению, переданному агентством Синьхуа.

Фондовый рынок Гонконга также укрепил позиции в четверг благодаря укреплению юаня и объявленных мерах поддержки экономики Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 1,75 процента до 25.416,00 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,39 процента и закрылся на отметке 10.279,32 пункта.

В лидерах роста среди секторов оказались акции компаний сектора недвижимости - соответствующий субиндекс поднялся на 2,73 процента.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, прибавил 0,6 процента, а финансовый сектор - 1,65 процента.