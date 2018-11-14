Акции Китая и Гонконга снизились из-за опасений об экономике КНР, падения цен на нефть

Китайский фондовый рынок снизился в среду, поскольку данные о розничных продажах возродили опасения о замедлении экономического роста, а котировки энергетических компаний упали из-за падения цен на нефть.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 1 процент до 3.204,94 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,9 процента, закрывшись на отметке 2.632,24 пункта.

Данные о промышленном производстве и инвестициях в основные средства в Китае в октябре превысили прогнозы, однако рост объема розничных продаж оказался меньше ожидаемого.

Нефть продолжает дешеветь в среду на фоне роста поставок и опасений инвесторов о снижении спроса. Во вторник нефтяные котировки просели на 7 процентов.

Дешевая нефть оказала давление на энергетический сектор, при этом субиндекс сектора потерял 2,06 процента, однако акции авиаперевозчиков выросли. Котировки Air China и China Southern Airlines поднялись на 1,48 процента и 2,19 процента.

Биржа Гонконга также завершила сессию среды снижением из-за публикации разочаровывающих экономических данных Китая и падения цен на нефть.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,5 процента до 25.792,87 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,7 процента, закрывшись на отметке 10.478,71 пункта.