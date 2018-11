Рынок акций Китая закрылся снижением из-за беспокойства о техсекторе

Китайский фондовый рынок закрыл сессию вторника на отрицательной территории, несмотря на ряд недавно предпринятых шагов для поддержки рынков, из-за беспокойства о возможных последствиях создания секции технологических инноваций на Шанхайской фондовой бирже.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 опустился на 0,6 процента до 3.243,15 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,2 процента до 2.659,36 пункта.

Субиндекс финансового сектора снизился на 0,35 процента, потребительский сектор опустился на 1,26 процента, в то время как сектор недвижимости вырос на 1,04 процента, а субиндекс сектора здравоохранения укрепился на 0,3 процента.

Акции производителей электроники подешевели из-за тревог о том, что планы правительства создать секцию технологических инноваций могут стимулировать приток размещений акций технологических компаний. Индекс, отслеживающих динамику бумаг крупнейших китайских IT-компаний, опустился на 0,77 процента.

Наибольший рост в процентном исчислении среди компонентов Shanghai Composite продемонстрировали бумаги Jiangsu Sunrain Solar Energy Co Ltd, Shanghai DaZhong Public Utilities Group Co Ltd и Shenzhen Geoway Co Ltd, которые выросли на 10,13-10,14 процента.

В лидерах снижения - акции Jiangsu Hongtu High Technology Co Ltd, ADD Industry Zhejiang Co Ltd и Argus Shanghai Textile Chemicals Co Ltd, подешевевшие на 9,98-10,02 процента.

Основной индекс Гонконга Hang Seng закрыл торги ростом на 0,7 процента до 26.120,96 пункта, а индекс China Enterprises во вторник прибавил 0,83 процента, поднявшись до 10.632,64 пункта.