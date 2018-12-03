Рынки акций Китая, юань выросли на фоне паузы в торговой войне Пекина и Вашингтона

Китайский фондовый рынок закрылся в плюсе, а юань показал лучший прирост почти за три года в понедельник, после того как лидеры КНР и США договорились заключить временное торговое перемирие.

Сделка между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином отложила самую серьезную угрозу для глобальной и китайской экономики - существенное повышение пошлин США, которое должно было вступить в силу 1 января.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,6 процента до 2.654,80 пункта, а индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, подскочил на 2,8 процента до 3.260,95 пункта.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng прибавил 2,6 процента, поднявшись до 27.182,04 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 2,5 процента до 10.882,16 пункта.

Акции производителей автозапчастей, осуществляющих операции за рубежом, и автомобильных дилеров выросли на дневных торгах, в то время как бумаги китайских производителей автомобилей сократили потери, поскольку Трамп сказал в воскресенье, что Китай согласился “понизить и снять” пошлины на машины, поставляемые из США.

Юань подорожал на 1,02 процента, показав максимальный однодневный прирост с 15 февраля 2016 года и достигнув отметки в 6,89 за доллар. Валюта завершила торги на материковом рынке на отметке 6,8885 за доллар.

Офшорный юань также достиг отметки 6,89 за доллар, а к 12.44 МСК вырос на 1,02 процента до 6,8832.