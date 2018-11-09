Фондовые рынки Китая и Гонконга завершили день и неделю в минусе

Китайский фондовый рынок снизился почти на 1,5 процента в пятницу, завершив в минусе пятую сессию подряд из-за целого ряда факторов, включая слабые экономические данные, тревогу об усиливающемся давлении на финансовые компании и беспокойство по поводу создания секции научно-технологических инноваций на Шанхайской фондовой бирже.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Shanghai Composite опустился на 1,4 процента до 2.598,87 пункта.

Индекс “голубых фишек” CSI300 также потерял 1,4 процента, закрывшись на отметке 3.167,44 пункта, при этом субиндекс финансового сектора снизился на 2,2 процента, потребительский сектор - на 0,8 процента, сектор недвижимости - на 1,2 процента, а сектор здравоохранения - на 0,8 процента.

По словам аналитиков, некоторые инвесторы держатся в стороне от рынка в ожидании нового витка торгового конфликта между США и Китаем.

“По-прежнему есть большая неопределенность, влияние пошлин еще не реализовалось в полной мере”, - отмечает аналитик Central Securities Чзан Ган.

За эту неделю индексы Shanghai Composite и CSI300 потеряли по 1,4 процента. Каждую торговую сессию на этой неделе они завершали на отрицательной территории.

Фондовый рынок Гонконга также завершил пятничные торги в минусе и утратил позиции, завоеванные в предыдущие три сессии, копируя динамику других азиатских площадок на фоне растущих опасений о готовности ФРС США повысить ставку в декабре.

Американский центробанк в четверг сохранил уровень ключевой процентной ставки, но оставил в силе план постепенного ужесточения денежно-кредитной политики, отметив хорошие экономические перспективы, несмотря на небольшое замедление роста инвестиций.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 2,4 процента до 25,601,92 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 2,5 процента, закрывшись на отметке 10.431,46 пункта.

За эту неделю Hang Seng опустился на 3,3 процента, вернувшись к уровням, которые в последний раз отмечались 1 ноября.