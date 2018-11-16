Последнее обновление: 16.11.2018 13:07

Рынки акций Китая и Гонконга завершили день и неделю в плюсе

Китайские индексы прибавили примерно по полпроцента в пятницу благодаря росту банковского сектора после воодушевляющих комментариев центробанка о кредитовании, а также на фоне подъема акций компаний, работающих с ценными бумагами.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,4 процента до 2.679,11 пункта, прибавив 3,1 процента за неделю. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,5 процента до 3.257,67 пункта, прибавив 2,8 процента за неделю.

Субиндекс CSI300, который отслеживает акции компаний, осуществляющих операции с ценными бумагами, повысился на 2,33 процента.

Народный банк Китая в пятницу призвал финансовые учреждения принять меры для разумного регулирования темпов и масштабов кредитования.

По словам аналитика Central Securities Чзана Гана, это свидетельствует о том, что центробанк поощряет кредитование частного сектора, одновременно ослабляя давление на банки в вопросе выдачи займов.

Субиндекс финансового сектора CSI300 вырос на 0,65 процента.

Фондовый рынок Гонконга также немного повысился по итогам торгов пятницы на фоне надежд на то, что США и Китай смогут урегулировать торговые противоречия.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,3 процента до 26.183,53 пункта, поднявшись на 2,3 процента за неделю. Столько же прибавил и индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, который закрылся на отметке 10.583,77 пункта, поднявшись на 1,5 процента за неделю.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, подрос на 0,6 процента, сектор информационных технологий - на 0,9 процента, финансовый сектор - на 0,4 процента, а сектор недвижимости - на 0,2 процента.

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