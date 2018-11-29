Рынки акций Китая и Гонконга снизились перед встречей лидеров США и Китая

Китайский фондовый рынок снизился в четверг, утратив завоеванные ранее позиции, на фоне осторожности инвесторов в преддверии встречи лидеров США и Китая на этой неделе.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Shanghai Composite опустился на 1,4 процента до 2.567,44 пункта.

Индекс “голубых фишек” CSI300 потерял 1,3 процента, закрывшись на отметке 3.137,65 пункта, при этом субиндекс финансового сектора снизился на 1,37 процента, потребительский сектор - на 0,36 процента, сектор недвижимости - на 2,47 процента, а сектор здравоохранения - на 0,55 процента.

Ранее китайские индексы росли, после того как глава ФРС Джером Пауэлл накануне заявил, что процентные ставки центробанка находятся “чуть ниже” уровня, который, согласно оценкам, не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику. Многие инвесторы восприняли эти комментарии как сигнал о скором завершении трехлетнего цикла ужесточения денежно-кредитной политики американского центробанка..

Аналитики China Fortune Securities сказали, что отскок индексов не означает прекращения коррекции на рынке, отметив важность запланированной на это неделе встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Фондовый рынок Гонконга завершил сегодняшние торги также в минусе, поскольку беспокойство инвесторов по поводу замедления экономического роста и возможных итогов встречи Си и Трампа нивелировала подъем, связанный с надеждами на более медленные темпы повышения ставок в США.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 0,9 процента до 26.451,03 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,5 процента, закрывшись на отметке 10.584,93 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, опустился на 0,1 процента, тогда как сектор информационных технологий потерял 1,24 процента, финансовый сектор снизился 0,84 процента, а сектор недвижимости вырос на 0,22 процента.