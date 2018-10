Акции Китая и Гонконга завершили сессию в плюсе

Китайский фондовый рынок поднялся в среду на фоне растущего оптимизма инвесторов после того, как власти страны на этой неделе пообещали предоставить помощь рынкам.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 1,4 процента до 2.602,78 пункта. Индекс CSI300, отслеживающий бумаги самых крупных компаний, также вырос на 1,4 процента.

Субиндекс финансового сектора CSI повысился на 0,29 процента, потребительский сектор вырос на 3,83 процента, сектор недвижимости - на 1,32 процента, а сектор здравоохранения укрепился на 3,15 процента.

Аналитики объясняют подъем биржи обещанием регулятора рынка акций Китая увеличить рыночную ликвидность, поощрять проведение обратного выкупа акций и сделок о слиянии и поглощении.

Инвесторы придали мало значения вышедшим данным о производственной активности в Китае, которая продемонстрировала крупнейшее замедление за более чем два года.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Routon Electronic Co Ltd, Changchun Sinoenergy Corp и Sichuan Em Technology Co Ltd, поднявшись на 10,12-10,15 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Zhejiang Hugeleaf Co Ltd, Zhejiang Qianjiang Biochemical Co Ltd и Anhui Andeli Department Store Co Ltd, которые опустились на 9,99-10,09 процента.

Гонконгские акции выросли в среду, однако завершили месяц на 10 процентов ниже, поскольку опасения о росте торговой напряженности между США и Китаем оказали давление на настроение инвесторов.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,6 процента до 24.979,69 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 1,4 процента, закрывшись на отметке 10.138,63 пункта.