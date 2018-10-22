Рынки акций Китая и Гонконга выросли в надежде на поддержку Пекина, налоговые изменения

Китайский индекс “голубых фишек” подскочил более чем на 4 процента в понедельник, продемонстрировав лучшую однодневную динамику за почти три года, а акции в Гонконге прибавили более 2 процентов, на фоне заявлений о поддержке со стороны регулирующих органов КНР.

Участников рынка также воодушевили новости о том, что Китай готовится пересмотреть закон о подоходном налоге с физических лиц.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 4,3 процента до 3.270,27 пункта, пережив лучший день с ноября 2015 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 4,1 процента до 2.654,88 пункта, показав максимальный однодневный рост с марта 2016 года. Индекс стартапов ChiNext Composite прибавил 5,2 процента.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 2,3 процента до 26.153,15 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 2,6 процента, закрывшись на отметке 10.490,67 пункта.

Рынок расширил ралли, начавшееся в пятницу, когда вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который осуществляет надзор за экономикой и финансовым сектором, присоединился к заявлениям руководства Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая и Народного банка Китая, направленным на укрепление доверия инвесторов в условиях падения рынка.

Кроме того, правительство КНР в субботу опубликовало проект новых правил налоговых льгот для физических лиц в рамках пересмотра закона о подоходном налоге, преследуя цель снижения налогов для стимулирования экономического роста.