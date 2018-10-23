Рынки акций Китая и Гонконга снизились на фоне пессимизма относительно поддержки властей

Основные фондовые индексы Китая во вторник возобновили нисходящую динамику на фоне сохраняющегося пессимизма инвесторов относительно перспектив экономического роста, несмотря на обещанную поддержку властей.

На момент закрытия биржевых торгов индекс “голубых фишек” CSI300 опустился на 2,66 процента до 3.183,42 пункта, накануне продемонстрировав максимальный однодневный рост за почти три года.

Индекс Shanghai Composite потерял 2,26 процента, закрывшись на отметке 2.594,83 пункта.

С начала октября CSI300 снизился на 7,4 процента, а Шанхайский индекс потерял 8 процентов.

Заявления о поддержке со стороны регулирующих органов КНР, направленные на укрепление доверия инвесторов, содействовали ралли рынка в понедельник.

Но во вторник, несмотря на новые обещания властей оказать поддержку частным компаниям, энтузиазм инвесторов угас [L8N1X24KA].

Секторы повсеместно снизились. Субиндекс финансового сектора CSI300 потерял 2,19 процента, потребительский сектор - 5,98 процента, сектор недвижимости - 2,36 процента, а сектор здравоохранения - 2,71 процента.

Фондовый рынок Гонконга также завершил торги на отрицательной территории.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 3,08 процента до 25.346,55 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 2,44 процента, закрывшись на отметке 10.234,90 пункта.