Рынки акций Китая завершили торги в минусе, но выросли за неделю

Китайские фондовые индексы завершили торги пятницы в минусе, хотя и выросли по итогам недели благодаря благоприятной политике и мерам Пекина, направленным на поддержку фондового рынка и реальной экономики.

На момент закрытия биржевых торгов индекс “голубых фишек” CSI300 снизился на 0,7 процента до 3.173,64 пункта, тогда как индекс Shanghai Composite потерял 0,2 процента, опустившись до 2.598,85 пункта.

За эту неделю CSI300 повысился на 1,2 процента, а SSEC прибавил 1,9 процента.

В попытке поддержать рынок Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая заявила в пятницу, что больше не будет ограничивать отрасли, в которые страховые компании могут вкладывать средства, используя страховой капитал.

Кроме того, Китай и Япония в пятницу договорились наладить более тесное сотрудничество, подписав целый ряд соглашений, включая договор о валютном свопе на сумму до $30 миллиардов для укрепления финансовой стабильности и стимулирования деловой активности в обеих странах. Однако реакция рынка была ограниченной.

Фондовые индексы Гонконга завершили день и неделю снижением.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 1,11 процента до 24.717,63 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,16 процента, закрывшись на отметке 10.058,63 пункта.

За эту неделю Hang Seng снизился на 3,3 процента, а HSCE - на 1,6 процента.

Акции Tencent подешевели на 3,6 процента до минимального уровня закрытия с мая 2017 года, после того как компания ввела систему обязательной регистрации для игроков популярной компьютерной игры Honour of Kings.