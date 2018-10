Акции Китая опустились из-за слабых данных об инфляции, биржа Гонконга в плюсе

Китайский фондовый рынок завершил сессию вторника снижением после публикации разочаровавших инвесторов данных производственной инфляции.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,8 процента до 3.100,97 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,8 процента, закрывшись на отметке 2.546,33 пункта.

Темпы роста производственной инфляции Китая замедляются третий месяц подряд на фоне слабеющего внутреннего спроса, указывая на давление со стороны торговой войны с США. Индекс цен производителей (PPI) вырос на 3,6 процента в сентябре против повышения показателя на 4,1 процента в августе.

Инвесторы также обеспокоены растущей напряженностью между Саудовской Аравией и странами Запада.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Guirenniao Co Ltd, Shanghai Laimu Electronics Co Ltd и YanTai Yuancheng Gold Co Ltd, которые подорожали примерно на 10 процентов.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Shanghai Hongda Mining Co Ltd, Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd и Shanghai Material Trading Co Ltd, потерявшие 10,02-10,06 процента.

Биржа Гонконга завершила сессию вторника ростом.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,12 процента до 25.415,22 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге - на 0,29 процента, закрывшись на отметке 10.174,22 пункта.