Акции Китая завершили сессию разнонаправленно, биржа Гонконга прервала снижение

Индекс “голубых фишек” Китая завершил третью сессию кряду снижением, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи наоборот повысился, поскольку инвесторы оценивали эффективность государственной поддержки экономики на фоне торговой войны США и Китая.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, снизился на 0,22 процента. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,2 процента, закрывшись на отметке 2.725,84 пункта.

Президент США Дональд Трамп во вторник повторил свою угрозу ввести пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $267 миллиардов, добавив напряженности в торговые отношения двух стран.

Китай должен предпринять меры стимулирования экономики для поддержания темпов роста ВВП, при этом страна находится в “переломном” периоде стабилизации экономики, согласно комментарию в государственном китайском издании Global Times.

Дополнительное давление на настроение инвесторов оказало понижение прогноза роста глобальной экономики Международным валютным фондом. МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая до 6,2 процента с 6,4 процента в 2019 году, сославшись на негативный эффект от торговой войны с США.

Фондовый рынок Гонконга незначительно поднялся в среду, прервав шестидневное снижение, однако волнения о росте глобальной экономики и состоянии мировой торговли сдерживали рост.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,1 процента до 26.193,07 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 0,2 процента, закрывшись на отметке 10.442,71 пункта.