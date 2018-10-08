Акции Китая и Гонконга упали, несмотря на попытку ЦБ КНР помочь экономике

Китайские фондовые рынки снизились в понедельник, поскольку инвесторы распродавали активы, несмотря на решение центробанка страны понизить норму банковских резервов на фоне роста опасений о негативном влиянии торговой войны с США на экономику страны.

Китайские финансовые рынки были закрыты на прошлой неделе в связи с празднованием дня основания КНР. Инвесторы прореагировали на рост торговой напряженности в отношениях с США и распродажу на бирже Гонконга.

Спотовый курс юаня завершил торги у минимума семи недель, поскольку ожидания о смягчении политики Китаем и рост доходности госбондов США оказали давление на китайскую валюту.

Центробанк Китая в воскресенье объявил о резком снижении нормы обязательного резервирования для банков, активизируя таким образом шаги для снижения финансовых издержек и стимулирования роста на фоне волнений о негативном влиянии нарастающего торгового спора с США на экономику страны.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, снизился на 4,3 процента до 3.290,90 пункта - максимальное дневное снижение с февраля 2016 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 3,7 процента, закрывшись на отметке 2.716,51 пункта - минимума с 19 июня.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 4,4 процента из-за волнений о росте торговой напряженности. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,3 процента, закрывшись на отметке 10.393,29 пункта.

Технологический сектор оказался под давлением на прошлой неделе из-за волнений инвесторов о статье Bloomberg, утверждающей, что Китай внедрился в технологическую систему США. Акции китайских компаний с листингом в Гонконге, таких как Lenovo и ZTE Corp снизились на 1,98 и 5,06 процента соответственно. Субиндекс технологического сектора резко упал в понедельник, потеряв 5 процентов.