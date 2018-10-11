Акции Китая и Гонконга упали на многолетние минимумы после распродажи на Уолл-стрит

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился до минимума почти четырех лет в четверг после распродажи на Уолл-стрит.

Инвесторы распродавали активы из-за совокупности факторов, в числе которых рост процентных ставок США, торговая война Вашингтона и Пекина, а также предупреждение МВФ об угрозах для мировой финансовой стабильности и глобального роста.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, снизился на 4,8 процента до 3.124,11 пункта - минимума с июля 2016 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 5,22 процента, закрывшись на отметке 2.583,46 пункта - минимума с ноября 2014 года.

Технологический сектор, пострадавший на прошлой неделе под давлением торговой войны, опустился в четверг. Акции HNA Technology, TDG Holding и Yihua Lifestyle Technology потеряли 10 процентов.

Гонконгские акции снизились вслед за другими азиатскими биржами.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 3,5 процента до 26.266,37 пункта - минимума с мая 2017 года, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 3,4 процента, закрывшись на отметке 10.092,52 пункта.