Рынки акций Китая и Гонконга восстановились после распродаж, но понесли недельные потери

Основные фондовые индексы Китая в пятницу оправились от существенных потерь предыдущего дня за счет спроса инвесторов на подешевевшие акции и данных о неожиданно хорошем росте китайского экспорта в сентябре.

На момент закрытия биржевых торгов индекс Shanghai Composite поднялся на 0,9 процента до 2.606,91 пункта, коснувшись в четверг минимумов за примерно четыре года на фоне распродаж на мировых рынках. За эту неделю индекс снизился на 7,6 процента, продемонстрировав худшую недельную динамику с начала февраля.

Индекс “голубых фишек” CSI300 прибавил 1,49 процента, закрывшись на отметке 3.170,73 пункта, при этом субиндекс финансового сектора вырос на 1,67 процента, потребительский сектор - на 3,43 процента, сектор недвижимости - на 2,56 процента, а сектор здравоохранения - на 1,41 процента. За неделю CSI300 потерял 7,8 процента, что также стало худшим недельным результатом с февраля.

Более мелкий индекс Шэньчжэня поднялся на 0,19 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite прибавил 0,517 процента.

Рост китайского экспорта неожиданно ускорился в сентябре, а профицит торгового баланса с США побил предыдущий рекорд несмотря на возводимые барьеры, что может усугубить и без того масштабный торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном.

Фондовый рынок Гонконга завершил пятничные торги также на положительной территории, но настроения участников омрачает сохраняющееся беспокойство о перспективах мировой торговли и экономического роста.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 2,1 процента до 25.801,49 пункта. Столько же прибавил и индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, который закрылся на отметке 10.299,09 пункта. За эту неделю Hang Seng снизился на 2,9 процента, завершив в минусе третью неделю подряд.