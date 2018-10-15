Рынки акций Китая и Гонконга расширили потери прошлой недели

Китайский фондовый рынок не продемонстрировал никаких признаков оживления в понедельник после снижения на прошлой неделе на фоне ожиданий инвесторами более конкретных шагов со стороны правительства, направленных на поддержку экономики.

Индекс “голубых фишек” CSI300 потерял 1,4 процента, закрывшись на отметке 3.126,45 пункта, при этом субиндекс финансового сектора снизился на 1,37 процента.

Более мелкий индекс Шэньчжэня опустился на 1,18 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite потерял 1,43 процента.

На прошлой неделе Shanghai Composite упал до минимума с ноября 2014 года на фоне масштабной распродажи на Уолл-стрит.

Фондовый рынок Гонконга также завершил день на отрицательной территории из-за падения индексов в Китае и беспокойства о торговом конфликте между США и КНР.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 1,38 процента до 25.445,06 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,5 процента, закрывшись на отметке 10.144,34 пункта.