Евросоюз призвал освободить задержанных в Беларуси журналистов

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Минск освободить задержанных журналистов, сообщает Радио Свобода.

"Такие действия противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам. Уважение основных прав и свобод, включая свободу выражения и свободу СМИ, должно сохраняться. Мы присоединяемся к призывам освободить задержанных", - говорится в заявлении.

Евросоюз также выразил поддержку независимым СМИ в Беларуси.

"Евросоюз хочет стабильного, демократического и счастливого будущего для Беларуси, на благо ее народа, и продолжит свою работу со всеми заинтересованными сторонами ради этой цели. В связи с этим, поддержка независимых СМИ останется важной задачей", - отмечается в заявлении.