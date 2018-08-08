Последнее обновление: 08.08.2018 21:02

СК Беларуси расширил список подозреваемых по делу «БелТА»

Следственный комитет Беларуси расширил список подозреваемых по по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как сообщалось ранее, в ходе проведения проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА», со стороны должностных лиц издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа».

«Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи». Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков (Белорусы и Рынок) и Павел Быковский (DW)», - сообщил сегодня Следственный комитет РБ.

«Следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершенных противоправных действий… проверяется имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация. Расследование продолжается», - говорится в пресс-релизе.

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