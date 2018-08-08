СК продолжает задержания по делу о хищении информации у БелТА

7 августа 2018 года Следственный комитет РБ сообщил о задержании должностных лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа» - Марины Золотовой, Анны Калтыгиной, Татьяны Коровенковой.

«На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия», - говорится в сообщении.

В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.

Сегодня также задержали трех журналистов и главного редактора портала о недвижимости Realt.by по делу о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БелТА.

В офисе TUT.BY в 8 утра среды продолжается обыск, задержаны несколько сотрудников.

8 августа белорусские силовики также пришли с обыском к минскому корреспонденту российской редакции Deutsche Welle Павлюку Быковскому.