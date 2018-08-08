Последнее обновление: 08.08.2018 21:02

МИД ФРГ призвал власти РБ уважать свободу СМИ

Министерство иностранных дел ФРГ призвало власти Беларуси, где 7 и 8 августа были задержаны сразу несколько сотрудников СМИ "воздержаться от непропорциональных действий против журналистов".

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление пресс-службы внешнеполитического ведомства Германии.

В министерстве обратили внимание на "многочисленные задержания журналистов и обыски в редакциях".

Правительство Германии призывает "белорусскую сторону к пропорциональному подходу в данном вопросе", указали в МИД ФРГ. Как подчеркивают в Берлине, Минск должен "уважать свободу средств массовой информации и выражения мнений".

Власти ФРГ "продолжают очень внимательно следить за развитием ситуации на месте", отмечается в заявлении.

"Свобода СМИ и мнений - основополагающие принципы, в защиту которых выступает федеральное правительство", - подчеркивают в МИД Германии.

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