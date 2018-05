Рынок акций Китая снизился максимально за месяц, Гонконг понес худшие потери за 7 недель

Китайский фондовый рынок понес максимальные потери за месяц по итогам торгов среды на фоне падения бумаг добытчиков угля из-за вмешательства Пекина с целью охладить перегретый угольный рынок.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 1,3 процента до 3.854,58 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,4 процента, закрывшись на отметке 3.168,96 пункта.

Инвесторы сохраняли осторожность, так как президент США Дональд Трамп охладил оптимизм в отношении прогресса, достигнутого в ходе переговоров о торговле между Вашингтоном и Пекином.

Трамп сказал во вторник, что недоволен ходом переговоров, что привело к ухудшению настроений на рынке.

Основные секторы завершили торги в минусе во главе с бумагами энергетических компаний. Индекс, отслеживающий динамику крупнейших компаний сектора, снизился на 4,2 процента.

Акции крупнейшего в Китае добытчика угля China Shenhua просели на 7 процентов, пережив худший торговый день с начала 2016 года, а бумаги Yanzhou Coal Mining снизились на максимально допустимые 10 процентов.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР на этой неделе поручил энергетическим компаниям прекратить накапливать запасы энергетического угля, а горно-металлургическим компаниям - понизить цены, что стало первым прямым вмешательством властей с целью охладить рынок угля с середины 2016 года, сказали два источника, знакомые с ситуацией.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Ltd Co, которые набрали 10,02 процента, а также Guangdong Champion Asia Electronics Co Ltd и Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies Co Ltd, прибавившие по 10 процентов.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Inly Media Co Ltd, подешевевшие на 10,02 процента, а также Yanzhou Coal Mining Co Ltd и Hunan Salt Industry Co Ltd, которые сбавили 9,95 и 8,1 процента соответственно.

Фондовый рынок Гонконга показал максимальное внутрисессионное снижение за семь недель в среду под давлением энергосектора.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 1,8 процента до 30.665,64 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 2,1 процента, закрывшись на отметке 12.090,79 пункта.

Энергетический сектор снизился более чем на 5 процентов. Бумаги добытчиков угля, в том числе China Shenhua, Yanzhou Coal и China Coal оказались в числе аутсайдеров.