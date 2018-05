Акции Китая и Гонконга выросли в надежде на ослабление торговых противоречий США и КНР

Китайские фондовые рынки завершили торги понедельника ростом на фоне признаков потепления в торговых отношениях Китая и США. Подъему котировок способствует и скорое включение местных акций в индекс MSCI.

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь китайской ZTE Corp “вернуться в бизнес”. Это может означать скорую отмену или смягчение санкций в отношении китайской телекоммуникационной компании.

Индексный провайдер MSCI включит номинированные в юанях акции класса “А” в индекс-бенчмарк развивающихся стран с 1 июня.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,9 процента до 3.909,29 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite набрал 0,3 процента, закрывшись на отметке в 3.174,03 пункта.

Субиндекс финансового сектора CSI300 поднялся на 0,79 процента, потребительский сектор прибавил 2,81 процента, индекс сектора недвижимости вырос на 0,09 процента, а сектор здравоохранения - на 0,88 процента.

Более мелкий индекс Шэньчжэня закрылся снижением на 0,1 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite - на 0,21 процента.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Henan Ancai Hi-tech Co Ltd, Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Co и ZhejiangDibay Electric Co Ltd, прибавившие 10,02-10,04 процента.

Больше всего в процентном выражении снизились акции Qingdao Copton Technology Co Ltd, HangZhou Nbond Nonwovens Co Ltd и Suzhou Xingye Materials Technology Co Ltd, потерявшие 10,01-10,02 процента.

Фондовый рынок Гонконга завершил сегодняшние торги также на положительной территории.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,4 процента до 31.541,08 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,51 процента, закрывшись на отметке 12.536,96 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 1,10 процента, тогда как сектор информационных технологий прибавил 0,50 процента, финансовый сектор - 1,50 процента, а сектор недвижимости - 1,94 процента.