Рынок акций Китая завершил торги в минусе, Гонконг слегка вырос

Китайский фондовый рынок завершил торги пятницы на отрицательной территории, поскольку решение США о введении пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики возродило опасения относительно глобальной торговой войны.

Канада и Мексика приняли встречные меры, Европейский союз также готовит ответные ограничения.

Эти новости омрачили долгожданное включение китайских акций класса “А” в индекс развивающихся стран MSCI.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,8 процента до 3.770,46 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,65 процента и закрылся на отметке 3.075,46 пункта.

Акции компаний сектора недвижимости укрепили позиции, тогда как бумаги инфраструктурного сектора снизились, а банковские акции почти не изменились.

Американский индексный провайдер MSCI объявил в пятницу о включении 226 китайских акций класса “А”, номинированных в юанях, в состав своего ключевого индекса развивающихся рынков.

Регулятор ценных бумаг Китая сообщил, что использует это как возможность усовершенствовать правила, регулирующие иностранные инвестиции в китайский фондовый рынок.

Между тем рынок акций Гонконга слегка повысился по итогам сегодняшних торгов на фоне ослабления беспокойства по поводу политического кризиса в Италии.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng завершил день вблизи уровня закрытия предыдущей сессии на отметке 30,492,91 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, который на протяжении сессии балансировал между положительной и отрицательной территориями, закрылся на отметке 12.020,09 пункта, на 0,4 процента выше уровня предыдущего закрытия.

Популистские партии Италии в четверг вернулись к планам о создании коалиции, завершив длившийся три месяца период политической неопределенности.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, поднялся на 1,5 процента, тогда как сектор информационных технологий прибавил 0,76 процента, финансовый сектор снизился на 0,14 процента, а сектор недвижимости вырос на 0,65 процента.