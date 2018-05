Рынки акций Китая показали лучший недельный рост почти за 3 месяца

Китайские акции завершили торги пятницы снижением, однако показали лучший недельный подъем почти за три месяца на фоне растущего интереса инвесторов к местным “голубым фишкам” перед их включением в индекс MSCI.

Индексный провайдер MSCI включит номинированные в юанях акции класса “А” в индекс-бенчмарк развивающихся стран с 1 июня.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,5 процента до 3.872,84 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,4 процента и закрылся на отметке 3.163,26 пункта.

Субиндекс финансового сектора CSI300 опустился на 0,3 процента, потребительский сектор - на 0,44 процента, сектор недвижимости - на 2,19 процента.

Более мелкий индекс Шэньчжэня закрылся снижением на 1,02 процента, а индекс стартапов ChiNext Composite - на 1,64 процента.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали ценные бумаги Jiangsu Sunrain Solar Energy Co Ltd, подорожавшие на 10,09 процента, а также акции Chengtun Mining Group Co Ltd, набравшие 10,04 процента и Shanghai No.1 Pharmacy Co Ltd, которые выросли на 10,01 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги AuroraOptoelectronics Co Ltd, потерявшие в цене 10,03 процента, а также акции Zhejiang Dibay Electric Co Ltd и Yunnan Bowin Technology Industry Co Ltd, которые упали на 7,41 и 7,34 процента соответственно.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,02 процента до 31.122,06 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,91 процента, закрывшись на отметке 12.345,30 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 0,26 процента, тогда как сектор информационных технологий прибавил 0,51 процента, финансовый сектор - 1,14 процента, а сектор недвижимости - 1,16 процента.