Фондовые рынки Китая и Гонконга выросли после данных об инфляции в КНР

Китайский фондовый рынок вырос по итогам торгов четверга после выхода данных, которые указали на устойчивость промышленного спроса в стране, несмотря на усиление торговых противоречий с США.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,6 процента до 3.893,59 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,5 процента и закрылся на отметке 3.175,16 пункта.

Более мелкий индекс Шэньчжэня и индекс стартапов ChiNext Composite прибавили по 0,5 процента.

Подъем цен производителей в Китае ускорился впервые за семь месяцев в апреле при поддержке роста цен на сырьевые товары. В то же время потребительская инфляция была ниже, чем в предыдущем месяце, из-за замедления роста цен на продукты питания, показали официальные данные в четверг.

Фондовый рынок Гонконга завершил сегодняшние торги также на положительной территории.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,9 процента до 30.809,22 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,4 процента, закрывшись на отметке 12.233,96 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 2,3 процента, тогда как сектор информационных технологий прибавил 2,59 процента, финансовый сектор - 0,83 процента, а сектор недвижимости - 0,23 процента.