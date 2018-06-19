Рынки акций Китая, Гонконга закрылись в минусе на фоне угрозы введения новых пошлин США

Фондовый рынок Шанхая упал почти на 4 процента до двухлетнего минимума во вторник, поскольку угроза новых пошлин США в отношении китайской продукции усилила риск полноценной торговой войны между двумя странами.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрыл торги падением на 3,8 процента до 2.907,82 пункта.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 3,6 процента до 3.621,12 пункта.

Индекс стартапов ChiNext упал почти на 6 процентов до минимума с января 2015 года.

Более 1.000 акций подешевели на максимально допустимые за сессию 10 процентов на фоне повсеместной распродажи.

Министерство торговли Китая сообщило, что Пекин будет вынужден принять меры “количественного” и “качественного” характера в случае публикации США перечня товаров, на которые будут введены новые пошлины, обвинив Вашингтон в развязывании торговой войны.

Заявление было сделано в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов.

Фондовый рынок Гонконга закрылся на минимуме более четырех месяцев, следуя за другими азиатскими биржами, давление на которые оказало усиление торговых противоречий Китая и США.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng снизился на 2,8 процента до 29.468,15 пункта, минимума с начала февраля, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 3,2 процента, закрывшись на отметке 11.492,77 пункта.