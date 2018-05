Акции Китая и Гонконга снизились из-за КНДР и роста доходности госбондов США

Китайские фондовые рынки закрылись снижением в среду из-за волнений насчет ситуации на Корейском полуострове и роста доходности госбондов США.

Инвесторы также внимательно следят за развитием торгового спора между Китаем и США - на этой неделе в Вашингтоне должен пройти второй раунд переговоров.

Пхеньян неожиданно отменил переговоры с Сеулом, подвергнув сомнению возможность проведения встречи лидеров США и КНДР. Этот шаг КНДР может возродить напряженность на Корейском полуострове, особенно когда инвесторы обеспокоены состоянием торговых переговоров Китая и США, а также устойчивостью роста мировой экономики.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, закрылся снижением на 0,8 процента, достигнув отметки 3.892,84 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,7 процента и закрылся на уровне 3.169,57 пункта.

Вместе с тем вышедшие во вторник макроэкономические данные США способствовали росту доходности американских госбондов, которая закрепилась выше психологической отметки в 3 процента (пик с июля 2011 года), вызвав обеспокоенность инвесторов возможным повышением стоимости заимствований для компаний по всему миру.

Гонконгские акции снизились вслед за другими азиатскими биржами. Индекс Hang Seng сбавил 0,1 процента.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, и субиндекс финансового сектора остались без изменений. Сектор информационных технологий упал на 0,39 процента, а сектор недвижимости -на 0,32 процента.

Больше всего в процентном соотношении в индексе Hang Seng подорожали акции WH Group Ltd - на 3,79 процента. Наибольший процентный спад наблюдался у ценных бумаг Wharf Real Estate Investment Company Ltd, которые закрылись снижением на 3,72 процента.

Наибольший рост в цене среди акций китайских компаний, торгующихся на бирже Гонконга, наблюдался у ценных бумаг Air China Ltd, China Gas Holdings Ltd и Anhui Conch Cement Co Ltd, которые прибавили 1,85-3,15 процента.

Хуже всего чувствовали себя акции PICC Property and Casualty Co Ltd, Byd Co Ltd и China Galaxy Securities Co Ltd, которые упали на 1,6 - 1,8 процента.