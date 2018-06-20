Рынок акций Китая закрылся ростом из-за оптимизма в отношении торговли, Гонконг в плюсе за счет ZTE

Китайский фондовый рынок в среду отыграл часть потерь предыдущей сессии, поскольку оптимистичные комментарии государственных СМИ и планы компаний, касающиеся покупки акций, ослабили тревогу в отношении торговой войны КНР с США.

Однако инвесторы не уверены в долгосрочном восстановлении Шанхайской фондовой биржи, которая в среду выросла только на 0,3 процента по сравнению с падением почти на 4 процента во вторник.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся на отметке 2.915,73 пункта. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,4 процента до 3.635,44 пункта.

Восстановление рынка в среду происходило главным образом за счет секторов, которые менее чувствительны к торговым спорам, таких как потребительский сектор и сектор здравоохранения.

Фондовый рынок Гонконга восстановился вслед за другими азиатскими биржами и завершил торги среды ростом, так как подъем акций ZTE Corp помог ослабить опасения торговой войны между Китаем и США.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,8 процента до 29.696,17 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, набрал 0,1 процента, закрывшись на отметке 11.505,74 пункта.

Акции ZTE Corp выросли на 20 процентов по итогам торгов среды, так как влияние законопроекта Сената США, который угрожает возобновить санкции против компании, стало яснее.

Субиндекс Hang Seng, отслеживающий акции энергетического сектора, укрепился на 1,6 процента, бумаги IT-компаний подорожали на 0,92 процента, финансовый сектор вырос на 0,56 процента, а сектор недвижимости - на 0,62 процента.