Акции Китая и Гонконга выросли из-за снижения опасений о торговой войне

Китайские акции завершили торги понедельника ростом на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем после того, как американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что страны “взяли паузу” в торговой войне.

Две крупнейшие экономики мира договорились отказаться от угроз о введении новых пошлин, пока идет работа над полноценным торговым соглашением, сообщил Мнучин в воскресенье.

Китай согласился значительно увеличить закупки американских товаров и услуг, сообщили две страны в субботу. Однако в их совместном заявлении нет никаких упоминаний о сумме в $200 миллиардов - ранее Белый Дом говорил, что именно настолько хочет сократить дефицит в торговле с Пекином.

“Американо-китайское соглашение должно принести инвесторам некоторое облегчение, поскольку странам удалось избежать полномасштабной торговой войны”, - сказал Тай Хуэй, ведущий аналитик рынка АТР в J.P. Morgan.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,5 процента до 3.921,24 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite также набрал 0,6 процента, закрывшись на отметке в 3.213,84 пункта.

Больше всего в процентном отношении поднялись акции транспортных компаний, в особенности занимающихся морскими перевозками. Например, ценные бумаги Cosco Shipping Holdings закрылись повышением на 7,4 процента. Аналитики сообщили, что “перемирие” в торговой войне позитивно скажется на спросе на морские перевозки и грузообороте портов.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Inner Mongolia Lantai Industrial Co Ltd, Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd и Hunan Salt Industry Co Ltd, повысившиеся в цене на 10,02-10,05 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Shandong Tyan Home Co Ltd, Harson Trading China Co Ltd и Future Land Holdings Co Ltd, потерявшие 3,41-5,01 процента.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,6 процента до 31.234,35 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,04 процента, закрывшись на отметке 12.349,61 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, и субиндекс информационных технологий потеряли 0,4 и 0,22 процента соответственно. Индекс финансового сектора поднялся на 0,92 процента, а сектор недвижимости - на 0,22 процента.

Наибольший рост в цене в индексе Hang Seng наблюдался у WH Group Ltd, повысившейся на 5, 11 процента. В то время как больше всего в процентном отношении потеряли акции China Shenhua Energy Co Ltd, закрывшись на 4,09 процента ниже.