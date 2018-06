Шанхайские акции почти не изменились, акции Гонконга выросли

Шанхайские акции практически не изменились по итогам торгов среды, поскольку рост акций транспортных компаний и производителей сырьевых материалов компенсировал снижение бумаг банков и компаний сектора недвижимости.

Индекс “голубых фишек” CSI300 опустился на 0,2 процента до 3.837,35 пункта, тогда как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite остался вблизи уровня закрытия предыдущей сессии на отметке 3.115,18 пункта.

Отраслевые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Индекс сектора недвижимости снизился на 1,1 процента.

Транспортный сектор вырос во главе с акциями China Southern Airlines, которые подорожали на 5,1 процента.

Бумаги компаний телекоммуникационного сектора слабо изменились после новостей о том, что китайская компания-производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp подписала принципиальное соглашение с США, которое позволит снять введенные ранее ограничения американского министерства торговли.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Hangzhou Advance Gearbox Group Co Ltd, которые подорожали на 10,04 процента, а также Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co Ltd и Shanghai Shine-Link International Logistics Co Ltd, прибавившие 10,03 и 10,02 процента соответственно.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Shandong Jintai Group Co Ltd, подешевевшие на 8,03 процента, а также Tongwei Co Ltd и Shangying Global Co Ltd, которые потеряли 6,01 и 5,75 процента соответственно.

Фондовый рынок Гонконга завершил сегодняшние торги на положительной территории, продемонстрировав рост пятую сессию подряд. При этом инвесторы продолжают следить за развитием ситуации с торговыми переговорами между США и Китаем.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,5 процента до 31.259,10 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,2 процента, закрывшись на отметке 12.283,58 пункта.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетических компаний в составе Hang Seng, вырос на 0,7 процента, тогда как сектор информационных технологий прибавил 1,53 процента, финансовый сектор - 0,25 процента, а сектор недвижимости - 0,17 процента.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались бумаги AAC Technologies Holdings Inc, подорожавшие на 9,28 процента, а наибольшие потери понесли акции China Resources Land Ltd, которые подешевели на 1,42 процента.